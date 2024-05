Sinner, Roma, Napoli e Juve: le ultimissime

Tutto confermato. Jannik Sinner si trova a Parigi e si sta preparando per affrontare il Roland Garros per la quinta volta nella sua carriera. Il tennista azzurro è apparso rilassato e sorridente in Francia, all'ingresso degli impianti che ospitano i campi dello Slam transalpino. Al suo fianco c'era il suo team, con Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Umberto Ferrara in prima fila. Già oggi, a partire dalle ore 12.30, l'altoatesino si è allenato nel campo centrale.

Ufficiale, Florent Ghisolfi è il nuovo responsabile dell'Area Tecnica della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso. L'ex Ds del Nizza è pronto a sbarcare nella Capitale. L’annuncio era atteso, dopo che domenica scorsa il presidente del Nizza Pierre Rivere aveva detto che il ds avrebbe lasciato il club francese per trasferirsi a Roma.

Il Napoli è tornato al lavoro questa mattina per preparare il match con il Lecce, in programma domenica. La sfida con i salentini chiuderà il campionato di Serie A per le due formazioni. Non si è allenato con il gruppo Rrahmani a causa di una tendinopatia: il difensore ha svolto un lavoro personalizzato in palestra.

Possibile futuro in Arabia Saudita per Massimiliano Allegri. L'ormai ex tecnico della Juve, esonerato dopo il caos successo in Coppa Italia, potrebbe ripartire dall'Al-Ittihad secondo quanto riportato da Marca.