Sfogo Allegri, spunta un retroscena mai uscito dopo il caos di Coppa Italia: “Mi sono vergognato"

Allegri, il retroscena: "Mi sono vergognato"

Intervenuto durante il programma 'Pressing' su Italia 1, Zazzaroni ha svelato di aver sentito telefonicamente l'ormai ex allenatore della Juve, che gli ha rivelato nuovi dettagli: "Con Vaciago ha sbagliato nettamente. Io l’ho sentito il giorno dopo ed era veramente dispiaciuto. L’ho sentito alle 8 del mattino e mi ha detto “mi sono vergognato”. Effettivamente ha ecceduto. Non lo so, bisogna fidarsi di quello che ha detto Vaciago anche se c’è una versione di Allegri, ma ha sbagliato e lo sa perfettamente. Non a caso è andato nella redazione di Tuttosport e ha chiesto scusa. Io mi aspettavo queste reazioni conoscendo quello che aveva accumulato. Questi mesi sono stati molto duri, questi tre anni sono stati molto difficili. Quando si è spogliato lo ha fatto in modo strategico, ne sono sicuro. In quel momento doveva fermare la partita. Sono strategie che Ulivieri insegnava a Coverciano. Non è la prima volta che si spoglia, ma chiaro che non è una bella scena. Questa è un'ingenuità, lui ha vinto la Coppa dei Campioni non ha vinto la Coppa Italia per tutto quello che ha subito. Sono esseri umani, è vero che guadagnano tanto ma non ti preserva da queste cose. Lui è un istintivo, se si risparmiava queste cose ne usciva da campione del mondo".