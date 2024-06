Napoli, Lazio, Tennis e Nuoto: le ultimissime

On Air

Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa prima di Italia-Albania ha inevitabilmente anche parlato della sua situazione a Napoli: “Questo è un gruppo unito e sano, nessuno vuole prevalere sull'altro e questa cosa ci può portare lontano. Conte vorrebbe che fossi un punto fermo del suo Napoli? Posso solo essere contento delle sue parole, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui fa piacere, vuole dire che quello che ho fatto è stato apprezzato. Se il mio futuro è già definito? Quando sarà il momento di parlare del Napoli ne parlerò ma ora la mia testa è qui”.

L’idea della Lazio per il dopo Luis Alberto è sempre più Calvin Stengs, mezzala-trequartista del Feyenoord, anche ala destra. Piaceva a Sarri, si stava trattando per Tudor, si fa lo stesso per Baroni. Stengs ha 25 anni, è alto 1,87, garantisce fisicità e qualità, sarebbe un acquisto jolly.

Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del Boss Open, il torneo ATP 250 che si sta disputando sull'erba di Stoccarda. Battuto con il punteggio di 6-7(9), 7-5, 6-3 Dominik Koepfer. Per l'azzurro si tratta della terzo quarto di finale raggiunto in carriera su questa superficie dopo quello disputato lo scorso anno proprio a Stoccarda.

È ancora grande Italia nel 'mare di Belgrado' grazie a Paltrinieri. Dopo l'argento di Barbara Pozzobon e il bronzo di Giulia Gabbrielleschi, gli Europei in acque libere celebrano infatti l'ennesima impresa del nuotatore azzurro, che con un'azione di potenza nel finale va a prendersi l'oro nella 10 chilometri.