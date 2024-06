Musetti, la frase del coach non è piaciuta ai tifosi: "Ha caricato Djokovic"

PARIGI (FRANCIA) - Una partita da sogno quella disputata in notturna da Lorenzo Musetti e Novak Djokovic nel terzo turno del Roland Garros , "la più bella che ho giocato qui a Parigi" ha ammesso poi il serbo dopo il successo al quinto set. Una vittoria che gli consente di restare (per ora) numero uno del mondo davanti a Jannik Sinner ma che a un certo punto della partita non era così scontata.

La frase del coach a Musetti durante la sfida con Djokovic

Musetti ha sfoderato infatti una grande prestazione e dopo aver perso il primo set ha vinto il secondo (al tie-break) e il terzo parziale, contro un Djokovic che sembrava in grande difficoltà dal punto di vista fisico e a un passo dal crollo. "Continua a farlo muovere" il consiglio ripetuto come un mantra a Musetti dal suo coach Simone Tartarini, seduto sugli spalti al fianco di Corrado Barrazzutti. Indicazioni seguite alla lettera dal tennista azzurro che però, nel quarto set, ha a sua volta iniziato ad accusare la stanchezza per la battaglia punto a punto contro Nole. "Forza, un quarto d'ora e siamo a casa" ha detto a quel punto Tartarini a Musetti invitandolo a non mollare.

Musetti ko con Djokovic a Parigi, coach Tartarini bersagliato sui social

Parole che non sono bastate però ad evitarne il calo e al contrario hanno forse stimolato Djokovic, che parla molto bene l'italiano e da quel momento è sembrato ritrovare la forza e la lucidità necessarie per avere la meglio su un avversario ormai in riserva. Questa almeno l'interpretazione di tantissimi tifosi sui social, dove Tartarini è stato preso di mira e additato come il "colpevole" della sconfitta di Musetti, invitato da molti addirittura a cambiare coach. Una lettura che però non è quella del tennista toscano, sereno a fine match nonostante il ko e fiero di aver lottato a lungo alla pari con 'Re Nole': "È stata una delle partite più intense che abbia mai giocato - ha detto Musetti -. Ho perso contro una leggenda, ho pochi rimpianti e il team è soddisfatto. Ha vinto il migliore. A Parigi mi sento a casa, ci lascio sempre il cuore".