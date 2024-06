Djokovic-Musetti diretta Roland Garros, segui l'aggiornamento della sfida LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Sarà Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti al terzo turno del Roland Garros . Il carrarino, numero 30 del seeding, dopo l'ottimo esordio ha superato anche il francese Monfils in tre set (7-5 6-1 6-4). Adesso però arriva la sfida più difficile, contro il numero uno del mondo , con la possibilità di fare un favore a Sinner . Segui la diretta della partita.

18:26

Zverev-Griekspoor al quinto set

Spettacolo sullo Chatrier tra Zverev e Griekspoor, che stanno per affrontarsi nel quinto e decisivo match. Primo set dell'olandese, che si impone 6-3, poi la rimonta del tedesco, che ribalta il risultato con un 6-4 nel secondo e un 6-2 nel terzo, prima della reazione di Griekspoor, che vince il quarto per 6-4 e trascina Zverev alla partita risolutiva.

18:20

Femminile, in campo Jasmine Paolini

Aspettando Musetti, nel torneo femminile è in campo Jasmine Paolini,, che ha appena iniziato il suo match contro la canadese Bianca Andreescu.

18:15

Parigi, pioggia ancora protagonista

Pioggia ancora protagonista a Parigi e organizzatori costretti a cancellare tutti i match di doppio in programma. Assicurato il programma al coperto, cui è stato aggiunta la prosecuzione dell'incontro fra Dimitrov e Bergs, che si disputerà allo Chatrier dopo quello attualmente in corso tra Zverev e Griekspoor e prima di Djokovic-Musetti, che dovrebbe comunque iniziare intorno alle 20.15.

18:09

Appuntamento con la storia

Il match tra Musetti e Djokovic potrebbe avere una portata storica per il tennis italiano, che in caso di vittoria del carrarino potrebbe festeggiare il suo primo numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che salirebbe in cima al Ranking Atp a prescindere dal risultato finale ottenuto al Roland Garros.

18:05

Djokovic-Musetti in tv e in streaming

La sfida tra Djokovic e Musetti sarà disponibile in diretta tv su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in live streaming su eurosport.it e tramite le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn.

