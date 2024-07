Roma, Inter, Donnarumma e Olimpiadi: le ultimissime

Dopo la prima sgambata a Trigoria contro il Latina terminata 6-1, la Roma ha pareggiato per 1-1 in casa del Kosice. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato con un gol di Takac che ha approfittato di un errore in costruzione dal basso di Darboe, il pareggio è stato firmato da Pisilli dopo una bella combinazione con Graziani.

2-1 dell'Inter alla Pergolettese nella seconda amichevole stagionale ad Appiano Gentile, di fronte a pochi tifosi presenti al BPER Training Center, con le reti siglate da Mehdi Taremi, ancora una volta protagonista, e da Eddy Salcedo a tempo quasi scaduto, prima della rete di Capoferri che ha fissato il punteggio. Esordio in nerazzurro per Piotr Zielinski, schierato al fianco di Mkhitaryan e Asllani, rientrato in gruppo dopo l'Europeo giocato con l'Albania, sotto gli occhi della dirigenza interista al gran completo.

"Il Manchester City pensa al portiere dell'Italia Gianluigi Donnarumma, vista l'incertezza sul futuro di Ederson". Secondo talkSPORT non ci sono dubbi in merito all'interesse di Guardiola per l'estremo difensore del Milan, dal 2021 al Psg. Una notizia che anima un'estate finora tranquilla sotto il profilo del mercato all'Etihad per i campioni della Premier League.

Sarà LeBron James uno dei due portabandiera degli Stati Uniti d'America nella cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma venerdì sera (26 luglio): lo ha reso noto il comitato olimpico degli Usa con un comunicato ufficiale.