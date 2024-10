Juve, Inter, Serie B e Piquè: le ultimissime

Ancora problemi in casa Juve. Si ferma anche Nicolò Fagioli, centrocampista rientrato dagli impegni con la Nazionale non al top della condizione. Trauma contusivo per il classe 2001, che rischia di saltare il match con la Lazio, in programma sabato alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino.

Elongazione ai flessori della coscia destra. Questo l'esito degli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto Piotr Zielinski questa mattina presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. "Il giocatore - fa sapere l'Inter - sarà valutato giorno dopo giorno”.

Dazn annuncia che la sfida tra Bari e Catanzaro, che aprirà le danze della nona giornata di campionata di Serie BKT, sarà trasmessa anche in modalità gratuita. In programma venerdì 18 ottobre alle 20.30, la partita inaugurerà il ritorno della Serie BKT dopo la pausa per le nazionali.

Gerard Piqué, ex giocatore del Barcellona e della Spagna, nonché fondatore della Kings League, dice la sua sull'affollamento del calendario calcistico e sulle troppe partite in programma. Il centrale blaugrana sostiene le continue proteste dei giocatori, proponendo al contempo una soluzione a questo problema: "Le competizioni, Liga spagnola compresa dovrebbero disputarsi solo con 16 club”.