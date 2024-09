Piqué, due colpi pazzeschi: prende Yamal e… Fedez

È tutto pronto per la nuova stagione della Kings League , il campionato di calcio a sette fondato da Gerard Piqué . Stavolta ci sarà una Kings World Cup Nations , una sorta di Mondiale a 16 squadre. E le novità non sono finite, con l'annuncio di due nuovi "acquisti" : Lamine Yamal e Fedez .

Kings League, ecco Yamal e Fedez

Yamal, che qualche mese fa aveva assistito dal vivo alla partita tra Rayo de Barcelona e xBuyer Team alla Cupra Arena, è stato annunciato come presente alla prossima edizione, ma non è ancora chiaro il suo ruolo. Invece per quanto riguarda Fedez, sarà presidente di una squadra nella Kings League Italia. Per il video di presentazione del rapper era presente anche Zlatan Ibrahimovic.