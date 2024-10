Sinner, Roma, Fiorentina e Luis Enrique: le ultimissime

Dopo aver travolto Daniil Medvedev all'esordio, Jannik Sinner si impone anche contro Novak Djokovic nel secondo incontro del Six Kings Slam. Il numero uno al mondo si impone in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 e guadagna l'accesso in finale

La sfida di campionato contro l'Inter si avvicina e in casa Roma si tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino, tornato dagli impegni con la nazionale con un'infiammazione al ginocchio, si è allenato regolarmente con i compagni ed è dunque a disposizione per il big match contro i nerazzurri in programma domenica 20 ottobre, ore 20:45, allo stadio Olimpico.

Christian Kouame ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina. L'ala sinistra dei viola ha rinnovato il suo accordo con il club fino al 2027. Questo il comunicato del club: "La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Christian Kouame al Club viola fino al 30 giugno 2027. Kouame ha disputato 133 partite in maglia viola, tra Serie A, Coppa Italia e Conference League, segnando 10 gol e fornendo 14 assist".

L'avventura di Luis Enrique al Paris Saint-Germain sembra destinata a prolungarsi. Stando a quanto riportato dai media francesi, l'allenatore ex Roma avrebbe firmato il rinnovo del contratto con il club parigino. Il nuovo accordo prevede la permanenza dello spagnolo sulla panchina del PSG fino al 2027.