Sinner strapazza Medvedev 6-0, 6-3 al Six Kings Slam: ora sfida Djokovic

Stavolta non c'è partita. Un Sinner ancora più impietoso rispetto a una settimana fa strapazza Medvedev 6-0, 6-3 in un'ora al debutto nel milionario torneo arabo Six Kings Slam che non mette in palio punti Atp. Almeno a Shanghai sei giorni fa era finita 6-1, 6-4 con il russo che aveva mostrato qualche problema alla spalla. Stavolta i problemi per Daniil sono tutti di testa e di resa, di fronte a uno Jannik ingiocabile, che lo ha battuto per la quinta volta in stagione. In queste ultime due sfide in sei giorni il totale è di 24 game a 8 per Jannik. Numeri pazzeschi. Il numero uno al mondo ha effettuato anche il sorpasso negli scontri diretti sul russo, ora siamo 8-7 con l'italiano che ha vinto 8 delle ultime 9 sfide. Sinner domani affronterà Djokovic in semifinale alle 18:30 per un remake ravvicinato della finale di Shanghai. La presentazione dei re è stata piena di effetti speciali, ma una volta scesi in campo a far discutere è stata l'inquadratura troppo dall'alto, che non ha certo agevolato un'ottima fruizione del match.