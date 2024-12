Lazio, Napoli, Juve e Goggia: le ultimissime

Ora, finalmente, si inizia a fare sul serio. Non che prima Lotito scherzasse, sia chiaro. Semplicemente, a partire da oggi comincia in via ufficiale l’iter amministrativo che - si spera - porterà a una riqualificazione che farà tornare lo stadio Flaminio a essere la casa della Lazio. Dopo la presentazione del progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) di ieri mattina ai vertici comunali, il presidente biancoceleste ieri sera ha protocollato (attraverso una Pec ufficiale) la documentazione firmata con la quale è uscito dal Campidoglio. Una mossa questa che ha dato in automatico avvio alla conferenza dei servizi.

Archiviate le due sconfitte incassate contro la Lazio di Baroni, tra coppa e campionato, il Napoli di Antonio Conte fa visita all'Udinese di Kosta Runjaic in occasione della 16esima giornata del campionato di Serie A. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Riflettori puntati sull'Allianz Stadium di Torino, teatro del confronto tra la Juventus di Thiago Motta e il Venezia di Eusebio Di Francesco. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, McKennie; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Tutto pronto per il rientro in gara di Sofia Goggia. L'azzurra, insieme alla Brignone, prenderà parte alla discesa libera a Beaver Creek, in Colorado. A distanza di di dieci mesi dalla frattura di tibia e malleolo della caviglia destra che l’ha costretta a due interventi, l'azzurra tornerà in pista.