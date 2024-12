Lazio, Lotito da Gualtieri per presentare il 'nuovo' Flaminio: "Speriamo che..."

ROMA - Mentre la Lazio vola in campionato e in Europa League , il presidente Claudio Lotito continua a lavorare per far diventare lo stadio Flaminio la nuova casa del club biancoceleste.

Lotito da Gualtieri per lo studio sul 'nuovo' Flaminio

Proprio nella mattina di oggi (13 dicembre) Lotito è in Campidoglio per presentare lo studio di pre-fattibilità per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. "Grande giorno? Speriamo lo sia": le poche parole del presidente laziale prima di entrare. Insieme a lui l'avvocato Gian Michele Gentile e Pierluigi Nervi per presentare il progetto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'assessore allo Sport Alessandro Onorato, a quello al Patrimonio e alle unità abitative Andrea Tobia Zevi e all'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia.

Le parole del sindaco dopo l'incontro con il presidente della Lazio

Dopo l'incontro ha parlato Gualtieri: "È andata bene, il presidente Lotito e il suo team ci hanno mostrato lo studio di pre-fattibilità per la realizzazione della rigenerazione del progetto sullo stadio Flaminio. Un bel progetto, dovrà essere esaminato nel dettaglio ma siamo contenti che sia stato preannunciato che verrà formalmente avviata la proposta innescando quindi la procedura amministrativa. Adesso lavoreremo per esaminarla nel dettaglio". Uscendo dalla riunione con il presidente della Lazio, il sindaco di Roma ha poi sottolineato come "le linee di fondo dell'idea sono molto belle, sia quella di riqualificare il Flaminio in una più ampia rigenerazione urbana del quadrante, sia l'idea progettuale di valorizzare la struttura aiutando a conservarla e ampliando la capienza. Sono procedure che richiedono studio approfondito delle carte, ma i punti fondamentali della presentazione li considero positivi. Siamo soddisfatti, ci siamo complimentati per la qualità del lavoro che ci è stato presentato".

Lotito soddisfatto: "Apprezzato il nostro lavoro"

Questo invece il commento di Lotito al termine dell'incontro con il sindaco Gualtieri: "Hanno apprezzato il lavoro che abbiamo fatto e che evidenzia la volontà da parte della Lazio di riqualificare lo stadio Flaminio salvaguardando quello che è il valore architettonico ma soprattutto il comparto nel quale risiede l'impianto. Non stiamo facendo solo lo stadio della Lazio, ma della città di Roma e che verrà utilizzato dalla Lazio riqualificandolo in termini di viabilità, acustica, verde e iniziative per le persone che vivono nel quadrante per un investimento intorno ai 400 milioni di euro". Il presidente della Lazio, all'uscita dalla riunione, ha sottolineato come l'intenzione della Lazio sia di fare "di tutto per accelerare i tempi, ma verosimilmente, per la realizzazione, non saranno meno di tre anni. Adesso c'è un iter burocratico da rispettare, si andrà avanti per step, presenteremo l'istanza ufficiale". Sul progetto alternativo di Roma Nuoto ha poi ammesso come quello biancoceleste "sia un altro progetto. Noi ci siamo documentati, abbiamo fatto le nostre interlocuzioni per evitare di avere problemi che ci possano rallentare. Noi stiamo dalla parte dell'amministrazione, il nostro approccio è quello di ristrutturare questo bene che è l'unico stadio a Roma fatto esclusivamente per il calcio e che, quando venne costruito, era un fiore all'occhiello". Infine un pensiero all'organizzazione del nuovo stadio che prevederà, durante le partite, la chiusura delle "zone ZTL, ci sarà un navetta per mettere in condizione anche le persone che vengono da fuori Roma di entrare allo stadio. E sarà zona pedonale. Anche il nipote di Nervi ha apprezzato l'intervento che non snatura l'architettura ma la protegge. Questo stadio deve diventare un punto di aggregazione quotidiana per tutte le persone".