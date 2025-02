Roma, Inter, Fiorentina e Premier League: le ultimissime

Finisce 1-1 il big match dell’Olimpico tra Roma e Napoli. I partenopei si portano in vantaggio nella prima frazione con Spinazzola, i giallorossi pareggiano all’ultimo respiro grazie alla rete di Angelino.

L'Inter in pieno recupero evita la terza sconfitta consecutiva contro il Milan, dopo la gara d'andata, decisa da Gabbia, e la rimonta nella finale di Supercoppa. De Vrij al 93' risponde al gol del connazionale Reijnders.

Nicolò Zaniolo si trova a Firenze. Ormai è tutto fatto. Chiusa la parentesi all'Atalanta di Gasperini, il centrocampista offensivo si può considerare un giocatore della Fiorentina. Il club viola l'ha annunciato via social postando due foto e aggiungendo: "Anche Nicolò Zaniolo è arrivato a Firenze". Tanti i like e i commenti dei tifosi.

Non sono mancate le sorprese nei tre match di Premier League in programma oggi (2 febbraio) e validi per la 24ª giornata, che si concluderà domani con il posticipo Chelsea-West Ham. Nel pomeriggio, inatteso stop alla risalita del Manchester United e ritorno alla vittoria per il Tottenham, mentre nel big match dell'Emirates è l'Arsenal a travolgere il City e a restare nella scia del Liverpool capolista.