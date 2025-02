Gasperini furioso in diretta tv: "Chi arbitra? Non fare il furbo..."

Gian Piero Gasperini non ha trattenuto la sua rabbia nel commento degli episodi più discussi nel corso di Atalanta-Torino, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, terminata sul risultato di 1-1: “Ci hanno tolto più di qualcosa. Dobbiamo capire se arbitra quello che è in campo o quello al Var. Chi arbitra in campo non conta più niente, le sue decisioni non valgono più. Se c’è una decisione che mi ha dato più fastidio delle altre? Non fare il furbo, dai, la state mandando in onda. Da dove caschi, dalle nuovole? Nei falli di mano non si capisce più niente. Dietro questo non capire più niente vale tutto. Si può girare la minestra come volete".