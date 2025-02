Juve, Atalanta, Bellucci e Imane Khelif: le ultimissime

La Juve vince a Como. Copertina tutta per Kolo Muani: gol magnifico per sbloccarla, un rigore per chiuderla. Il francese trascina i bianconeri verso tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione in Champions League. Quinto gol nelle sue prime tre partite con i bianconeri, rendimento straordinario per l'attaccante arrivato in prestito a gennaio dal Psg.

L'Atalanta dovrà fare a meno anche di Daniel Maldini per la sfida contro il Verona. L'attaccante, arrivato dal Monza a gennaio, ha riportato un risentimento muscolare all'adduttore sinistro e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Altra impresa per Mattia Bellucci all'Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor): reduce dall'impresa contro Daniil Medvedev agli ottavi, il classe 2001 di Busto Arsizio (n.92 del ranking) supera ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas (n.12 Atp e sesto favorito del seeding) e vola in semifinale: se la vedrà contro l'australiano Alex De Minaur.

Imane Khelif non potrà, nuovamente, partecipare ai prossimi Campionati Mondiali femminili di boxe. La pugile algerina, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi tra le polemiche, è stata ritenuta ancora una volta "non idonea" dall’International Boxing Association: "Imane Khelif non soddisfa i criteri di idoneità a causa di livelli troppo alti di testosterone".