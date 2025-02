Rotterdam, impresa Bellucci: batte Medvedev in tre set e vola agli ottavi

Uno straordinario Mattia Bellucci, sconfigge Daniil Medvedev a Rotterdam e stacca il pass per i quarti di finale. L'azzurro, numero 92 della classifica Atp, si è imposto in tre set, in quasi tre ore di gioco. Bellucci ha vinto il primo set per 6-3, ha subito il tentativo di rimonta del russo (testa di serie numero due del torneo), che ha portato a casa il secondo parziale al tie break (concluso 8-6), ma si è riscattato nel terzo set, vinto 6-3. Bellucci ha avuto un match point anche al secondo set al tie-break sul 6-5, ma Medvedev lo ha annullato e poi è riuscito a portare la partita al terzo set, prima di inchinarsi al tennista lombardo. Straordinaria davvero l'impresa di Mattia, che per la prima volta in carriera ha battuto un top 10, giocando un grande tennis. È la prima volta anche che arriva ai quarti a un torneo Atp 500. La battuta da sotto che ha sorpreso il russo, la lotta con il male allo stomaco nel terzo set, e alla fine la gioia. Dall'altra parte un Medved in confusione, che si è arrabbiato, ha lanciato la racchetta in area, ha sbagliato l'impossibile: il russo è in un momento di crisi. Ma i meriti oggi vanno tutti al tennista azzurro.