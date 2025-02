Brignone, Sinner, Vinicius e Premier League: le ultimissime

Federica Brignone conquista la medaglia d’oro ai Mondiali. Due manche perfette della campionessa azzurra che vince l’oro con 9 decimi di vantaggio sulla Robinson. Peccato per Sofia Goggia, caduta nella prima manche.

La sentenza del caso Clostebol si avvicina, e la Wada inizia a fare pressione mediatica per far accogliere il proprio ricorso contro l’assoluzione di Jannik Sinner. Lo scorso 26 settembre ha presentato ricorso in appello, e ora attende la sentenza. Il portavoce dell’agenzia mondiale antidoping James Fitzgerald - sulle colonne de La Stampa - torna a parlare del caso Clostebol. “La Wada ritiene che la conclusione di “nessuna colpa o negligenza” non fosse corretta secondo le norme correnti - sottolinea James Fitzgerald - e chiede un periodo di sospensione compreso tra uno e due anni.

L'Arabia Saudita non ha alcuna intenzione di mollare il sogno Vinicius. Da tempo si parla dell'interesse nei confronti dell'attaccante del Real Madrid, oggi rilanciato da Marca: secondo il quotidiano spagnolo, è stato offerto al brasiliano un contratto faraonico da un miliardo di euro in cinque anni, cioè 200 milioni a stagione

Tre espulsioni e la polizia in campo: così si è concluso il derby del Merseyside. Nel recupero della quindicesima giornata di Premier League, il Liverpool ha pareggiato contro l'Everton nell'ultimo derby giocato a Goodison Park. Dopo il triplice fischio di Oliver, con le squadre intente a uscire dal campo, si è scatenata una rissa con protagonisti Curtis Jones, calciatore del Liverpool, e Doucouré dell’Everton.