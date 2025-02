Udinese, Lecce, Como e Porto: le ultimissime

Vittoria schiacciante dell'Udinese che con un netto 3-0 spazza via l'Empoli di D'Aversa. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, conclusosi 1-0 la formazione di Runjaic ha premuto sull'acceleratore nel corso della ripresa riuscendo ad arginare le offensive della formazione toscana e capitalizzando le occasione avute.

Il Monza torna a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive e accorcia leggermente sulla zona salvezza, ora distante sette punti, vista la sconfitta dell'Empoli sul campo dell'Udinese. Aggancia Como e Cagliari al tredicesimo posto, invece, il Lecce.

Dopo la sconfitta interna (con polemiche nel post-partita) contro la Juventus, il Como torna a vincere. Lo fa in casa della Fiorentina, che non trova il secondo ko consecutivo dopo quello di San Siro contro l'Inter. Una rete per tempo per la squadra di Fabregas: Diao nel primo tempo, Nico Paz nel secondo.

Il calcio mondiale ha perso il presidente più vincente della storia: è morto nella sua casa a Oporto a 87 anni Jorge Pinto da Costa, malato da tre anni e le cui condizioni erano peggiorate negli ultimi giorni. È stato al comando del Porto per 42 anni, dal 1982 a maggio 2024, quando è stato sconfitto alle elezioni da André Villas-Boas. Sotto la sua presidenza il club portoghese ha vissuto il suo periodo migliore, vincendo la bellezza di 68 trofei