Como-Juve, la moviola: Fabregas ha ragione, manca un rigore

Como-Juve 1-2

Abisso: 5,5

Diversi episodi sotto la lente d'ingrandimento. Sui cartellini la linea di Abisso è abbastanza chiara, giusto ammonire Savona per il fallo su Strefezza. Al 37' Valle viene ammonito per un fallo commesso in precedenza, prima l'arbitro assegna un calcio d'angolo, poi ammette di aver sbagliato perché gli viene segnalato un fuorigioco di Kolo Muani. Sul pareggio del Como McKennie si lamenta per una spinta di Dossena, ma il contatto è davvero leggero, il centrocampista bianconero si lascia cadere troppo facilmente. Regolare anche il recupero palla di Cutrone su Koopmeiners. Al 5' della ripresa lo stesso Strefezza chiede un rigore per un contatto con Kelly, il difensore mette le mani ma le toglie subito rischiando un provvedimento differente.