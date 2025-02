Juve, Roma, Liga e Serie B: le ultimissime

L’Inter fallisce il sorpasso in vetta, la Juve aggancia la Lazio al quarto posto che vale la Champions. Finisce 1-0 per i bianconeri la sfida dello Stadium, a decidere un gol di Conceicao al 74esimo minuto.

La Roma ha vinto 1-0 al Tardini contro il Parma nella venticinquesima giornata di Serie A. A decidere la partita è stato un gol di Soulé al 33'. Terza vittoria consecutiva in trasferta per i giallorossi, quarta sconfitta di fila per i biancoscudati.

Nella 24ª giornata di Liga il Siviglia fa la voce grossa contro il Real Valladolid, sempre più ultimo in classifica. Il club della comunità autonoma di Castiglia e Leon, infatti, ha perso fra le mura amiche con il punteggio di 4-0. Sale al settimo posto (vicino alla zona Europa) il Maiorca che ha superato il Las Palmas per 3-1: il grande protagonista è l'ex Lazio Muriqi che realizzata una doppietta nel giro di 28 minuti.

Non sono mancate le emozioni nelle partite di Serie B andate in scena oggi (16 febbraio), le ultime della 26ª giornata che si è conclusa con il posticipo Cesena-Pisa. Solo un pari per la squadra di Pippo Inzaghi, che pure era andata in vantaggio con Idrissa Toure e di un uomo per il rosso a Donnarumma. I romagnoli però non si arrendono e trovano il pari grazie a La Gumina, spedendo i toscani a -7 dal Sassuolo capolista.