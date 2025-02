Parma-Roma diretta Serie A: segui la partita di campionato

PARMA - Il Parma per andare a caccia di fondamentali punti in zona salvezza, la Roma per scrollarsi di dosso le polemiche post Porto e ritrovare vittoria e serenità in campionato: il tardo pomeriggio del Tardini offre un doppio spunto e la chance di una partita tutta da vivere. Segui in diretta tutti gli aggiornamenti .

18:17

16’ Prima grande chance della partita

Slalom di Cancellieri nella difesa giallorossa, l’attaccante poi la passa a Bonny che anticipa tutti: la sua conclusione finisce fuori di poco.

18:14

13' Buona occasione per Shomurodov

Dopo un recupero sulla trequarti di Parades, la palla finisce a Shomurodov che da buona posizione si fa rimpallare il tiro della difesa del Parma.

18:07

7' Fase di studio

La partita ancora non decolla: la Roma tiene in mano il pallino del gioco, ma non è ancora riuscita ad essere pericolosa.

18:00

Fischio d'inizio

Iniziata la partita, calcio d'inizio battuto dalla Roma.

17:47

Finito il riscaldamento

Le squadre hanno terminato il riscaldamento. Tutto pronto per l'inizio della partita.

17:30

Ghisolfi spiega la scelta di Hummels in panchina

Anche il ds della Roma Ghisolfi ha parlato prima della partita ai microfoni di Sky Sport: “Hummels ancora in panchina? È una scelta tecnica, da Milano è calato, sta lavorando duro e la mia opinione è che giovedì giocherà. Salah-Eddine e Gourna-Douath sono due giovani con fisicità e qualità tecniche. Salah-Eddine è veloce, Gourna è un giocatore importante. Sono contento. Le accuse a Rosetti? Non ne parlo prima della partita, siamo concentrati solo sul Parma. Non molliamo nulla in campionato”.

17:21

Shomurodov prima della partita

Shomurodov ai microfoni di Sky Sport: “Non sarà una partita semplice, loro giocano in casa e sono in difficoltà con la classifica. Vorranno fare punti, ma siamo pronti a anche noi. Se Ranieri si arrabbia? Se non si arrabbia, non va bene…”.

17:05

Parma, la formazione ufficiale

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. Allenatore: Pecchia.

17:00

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

16:50

I numeri di Parma-Roma

La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite nella sua storia in Serie A: 34 vittorie giallorosse in 55 precedenti, completano 11 successi emiliani e 10 pareggi.

Un solo pareggio tra Parma e Roma nelle ultime 15 sfide in Serie A (tre successi dei ducali e 11 vittorie dei capitolini): 0-0 il 15 febbraio 2015 all’Olimpico.

