Serie A, Serie B, Uefa e Brignone: le ultimissime

L’Udinese espugna lo Stadio Via del Mare e strappa 3 punti a un buon Lecce che ha spinto molto nel corso del secondo tempo. Decide la partita un calcio di rigore trasformato al minuto 32 da Lorenzo Lucca che con questa rete sale in doppia cifra.

Termina con un pareggio (0-0) la sfida tra Sampdoria e Sassuolo, valida per la 27esima giornata di Serie B. Nell'anticipo del venerdì, blucerchiati e neroverdi di dividono la posta in palio: la Samp conquista un ottimo punto nella sua corsa alla salvezza; risultato importante anche per la formazione di mister Grosso che consolida il primato in classifica.

L'urna di Nyon ha sorteggiato gli ottavi di Europa League. Scongiurato il derby, la Lazio agli ottavi ha pescato il Viktoria Plzen, mentre la Roma l'Athletic Bilbao. Le due squadre romane sono state poste nella parte opposta del tabellone, che però vede un problema organizzativo: in un eventuale quarto di finale, per entrambe è prevista la gara di ritorno in casa e ci sarebbe sovrapposizione per la gara di ritorno. La Uefa ha comunicato le date e gli orari ufficiali degli ottavi e ha deciso: la Lazio manterrà il diritto di giocare il ritorno in casa, mentre la partita della Roma sarà soggetta a cambiamenti (o cambia il giorno o i giallorossi giocheranno in trasferta).

Federica Brignone ha vinto lo slalom gigante di Coppa del Mondo di sci a Sestriere. Strepitosa la sciatrice azzurra che si è aggiudicata in 2.12.69 il suo successo numero 33 in carriera.