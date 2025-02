Europa League , agli ottavi di finale sarà Vktoria Plzen-Lazio . A Nyon si è concluso il sorteggio che ha definito l'accoppiamento per contendersi l'accesso ai quarti di finale della seconda manifestazione più importante per club a livello continentale.

Quando si gioca e dove vedere Plzen-Lazio in diretta tv

Viktoria Plzen-Lazio sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky. L'andata è in programma per il 6 marzo alla Doosan Aréna. Il ritorno il 13 marzo allo stadio Olimpico.