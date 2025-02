Napoli, Fiorentina, Atalanta e Juve: le ultimissime

Dopo i tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio, torna in campo il Napoli. Al Sinigaglia contro il Como la squadra di Conte è chiamata a tornare alla vittoria. Como-Napoli sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. Calcio d’inizio alle 12:30.

La domenica della 26^ giornata di Serie A continua con la sfida tra Verona e Fiorentina. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Lazovic, Niasse, Duda, Tchatchoua; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Cataldi, Mandragora; Beltran, Fagioli, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

Alle 18 scendono in campo Empoli e Atalanta.

Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace; Esposito, Colombo. All. D’Aversa.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Lookman; De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

Questa sera la Juventus si presenta a Cagliari. Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Deiola, Felici; Piccoli. All. Nicola.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.