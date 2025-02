Conte diretta prima di Como-Napoli: segui la conferenza stampa

Dopo i tre pareggi consecutivi e il pericolo (per il momento) scampato del sorpasso dell'Inter, il Napoli torna in campo per la sfida in trasferta contro il Como . Al Sinigaglia la squadra di Antonio Conte è chiamata a tornare alla vittoria che manca da quasi un mese: l'ultima è arrivata nella sfida casalinga contro la Juve. Continua la sfida a distanza con i nerazzurri che restano a -2, in attesa dello scontro diretto del prossimo weekend . Conte analizza la partita e il momento della squadra in conferenza stampa: aggiornamenti in tempo reale.

Terminata la conferenza di Conte

Finisce dunque la conferenza di Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato contro il Como.

"L'anno prossimo allenerò il Napoli?". la risposta

Conte conclude: "Sulle italiane in Champions, non ha senso fare delle valutazioni sugli altri, sia che parlino sia sui risultati. Non mi piacerebbe se lo farebbero nei miei confronti. L'anno prossimo allenerò il Napoli? Noi dobbiamo continuare a lavorare e crescere, se lo si può fare. Poi vediamo".

Le parole di Conte

L'allenatore prosegue: "Il nostro obiettivo è di ottenere i tre punti ogni partita, ma a volte ti rubano l'idea, ci sono anche gli avversari che non voglio fare da sparring partner. Cercheremo di ottenere sempre il massimo, poi ci sono gli avversari da battere. Quando ci riusciamo siamo bravi, quando non ci riusciamo dobbiamo cercare di migliorarci. Ho sempre esaltato la disponibilità di questi ragazzi, di voler lavorare e andare al massimo. La resilienza è molto importante, è una dote che non è semplice avere. Fa parte di un proprio percorso di vita. Se hai avuto un'infanzia dove hai dovuto lottare, sei cresciuto e hai sviluppato resilienza. Tutte le squadre vincenti la sviluppano. Mi auguro che le nuove generazioni capiscano la sua importanza".

"Non dobbiamo snaturare i giocatori"

"Per tutte le situazioni è normale che richiedano tempo per trovare gli automatismi. Noi cerchiamo di trovare il sistema di gioco più adatto per il momento che attraversi, dovuto a infortuni e recuperi. Non dobbiamo snaturare le caratteristiche dei giocatori ma sfruttare i calciatori che sono più in forma. Poi tutti noi vorremmo tutte le cose a posto senza problematiche, ma saremmo tutti troppo bravi. Noi dobbiamo trovare le soluzioni giuste. Questa è la ricetta migliore che un allenatore deve adottare in tutte le situazioni, senza andare a cercare la propria idea".

Conte: "Prendo sempre squadre che non stanno bene"

Conte prosegue: "La via è fare un gol più degli altri e subirne uno in meno. Lavoriamo sempre sull'equilibrio per essere costanti nei risultati. Ci sta fare clean sheet per diverse partite e poi prendere gol in continuazione. La mia storia è questa, prendere squadre che non stanno bene. Mi piacerebbe in futuro sedermi ogni tanto anche in pole position, sarebbe curioso partire con una squadra che ha vinto con dele basi solide. Poi ognuno ha la propria storia e deve tirare fuori il meglio dai proprio giocatori. Ci viene dato un patrimonio, se a fine anno è più corposo abbiamo valorizzato ciò che ci è stato dato".

"Inter? Ci concentriamo sul presente"

"Inter? Quello che cerchiamo di trasmettere è di concentrarci sul presente e il presente è il Como. Una gara ostica dove dovremo superarci in un momento non semplice per via di diversi fattori. Ai giocatori bisogna dare il tempo necessario per tornare al giusto stato di forma. Partita importante, loro lottano per il loro obiettivo e dobbiamo fare grandissima attenzione. Affrontiamo le partite con l'unico obiettivo della vittoria".

Conte sul Como: "Progetto interessante"

"Il Como ha in atto un progetto molto interessante con una proprietà forte che investe tanto anche su calciatori importanti. Ho visto l'offerta che hanno fatto a Theo Hernandez, per sentito dire. Poi stanno facendo bene con ragazzi talentuosi, Nico Paz, Diao, Fadera, Perrone...Stanno facendo bene, hanno un allenatore bravo e giovane".

Inizia la conferenza

Inizia la conferenza di Antonio Conte: "Ausilio? Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori, a meno che non tocchino il Napoli. Questa mi sembra una cosa da non commentare. Spinazzola e Olivera hanno ripreso ad allenarsi in gruppo da due giorni quindi sono arruolabili. Se saranno abili vedremo. Faremo delle scelte, se c'è da prendersi qualche rischio lo prenderemo dato che non ci sono soluzioni differenti".

Conte, il bilancio contro il Como

Da allenatore, Antonio Conte ha affrontato il Como solamente una volta, nella gara d'andata in questa stagione: 3-1 al Maradona. Mentre da giocatore ci ha giocato contro due volte: una sconfitta con il Lecce e una vittoria con la maglia della Juve.

Infortunio per Mazzocchi

Napoli che, oltre a Neres, dovrà fare a meno anche di Mazzocchi. L'esterno sinistro ha riportato un risentimento muscolare in allenamento: c'è lesione, i dettagli.

Il Napoli 24/25 meglio di quello di Spalletti: il dato

Il Napoli di Conte nella corsa scudetto può fare affidamento sull'ottimo rendimento nelle gare esterne: gli azzurri non perdono in trasferta dalla prima giornata di campionato con la sconfitta a Verona. Da quel momento dodici risultati utili consecutivi, cinque in più rispetto a quelli del Napoli di Spalletti tra agosto 2022 e gennaio 2023 (in quel caso erano stati sette).

Conte ritrova Fabregas

Si ritrovano da avversari Antonio Conte e Cesc Fabregas. I due hanno lavorato insieme dal 2016 al 2018, quando l'allenatore era al Chelsea insieme allo spagnolo. Insieme hanno vinto una Premier League e una FA Cup.

Quando si gioca al Sinigaglia

Napoli impegnato nella trasferta contro il Como dopo i tre pareggi consecutivi in campionato: gara in programma al Sinigaglia per domenica 23 alle 12:30.

Como-Napoli, attesa per la conferenza di Conte

Tutto pronto all'SSC Napoli Training Center di Castel Volturno per la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida di campionato contro il Como. Inizio in programma per le 14:45.

