Serie A, Juve, Premier League e Psg: le ultimissime

Questa sera è in programma il recupero della 9^ giornata tra Bologna e Milan. Due dubbi per Italiano: Ferguson favorito su Fabbian e Orsolini in vantaggio su Dominguez. Nel Milan prove, dubbi e ballottaggi per Conceiçao che ha testato diverse soluzioni: potrebbe restare fuori Joao Felix con Musah a centrocampo e Reijnders alle spalle di Gimenez. E in avanti Leao sembra favorito su Sottil.

Un'eliminazione sorprendente, incredibile alla vigilia: la Juve è fuori dalla Coppa Italia, eliminata dall'Empoli ai quarti di finale dopo i calci di rigore. A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che negli studi Mediaset c'è andato giù pesante: "Ha ragione il tecnico della Juve che nel post partita è stato perfetto, la squadra stasera è stata vergognosa, agghiacciante, inguardabile. Ma io vado oltre: come è possibile che al termine di un'eliminazione così non si sia presentato davanti alle telecamere nemmeno un dirigente?

Il Liverpool non si ferma. La capolista batte 2-0 in casa il Newcastle con i gol di Szoboszlai (il 100esimo in stagione per i reds) e Mac Allister (63°) vola a +13 sull'Arsenal, seconda in classifica, bloccata sullo 0-0 sul campo del Nottingham Forest terzo a -6 dai gunners. Vince sul campo del Tottenham il Manchester City con il gol di Haaland, al 12°, per un successo importante in chiave Champions.

Con una goleada il Psg vola in semifinale. Alla favola Stade Briochin, squadra di quarta divisione francese, non riesce il miracolo. Finisce 7-0, un risultato che racconta una partita a senso unico.