Juve-Empoli diretta Coppa Italia: segui i quarti di finale

TORINO - All'Allianz Stadium Juve ed Empoli si giocano l'accesso alle semfinali di Coppa Italia , dove sono già approdate Milan, Inter e Bologna. Proprio la squadra di Italiano sarà l'avversaria di Thiago Motta o D'Aversa, in campo questa sera (26 febbraio) per giocarsi i quarti: segui tutto in diretta .

20:44

Juve-Empoli, gol a confronto

L’Empoli è la squadra che conta più giocatori con almeno due reti realizzate in questa edizione della Coppa Italia (due reti a testa per Ekong, Fazzini e Esposito). La Juventus conta invece quattro marcatori diversi in questo torneo (Vlahovic, Conceicao, Gonzalez e Koopmeiners).

20:15

Empoli, la formazione ufficiale

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Bacci, Henderson, Maleh, Cacace; Konatè, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa.

20:02

La formazione ufficiale della Juve: Kolo Muani con Vlahovic

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Kolo Muani, McKennie, Nico Gonzalez; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

19:58

Vlahovic bomber di Coppa

Dalla stagione d’esordio nella competizione (2019/20), Dusan Vlahovic ha realizzato nove reti in Coppa Italia e nessun giocatore ne conta più di lui in questo parziale nel torneo (a nove anche Gianluca Scamacca). Contro l’Empoli, l’attaccante vanta cinque reti in nove presenze tra tutte le competizioni, inclusa l’ultima in un match casalingo in maglia bianconera (il 2 febbraio scorso, in Serie A).

19:45

I numeri di Juve-Empoli

L’unica occasione in cui Juventus ed Empoli si sono affrontate in Coppa Italia risale al 2007/08, quando negli ottavi di finale i bianconeri si imposero con il punteggio complessivo di 6-5 (2-1 per i toscani all’andata e 5-3 a favore della Vecchia Signora al ritorno). La Juve ha perso solo una delle 17 gare casalinghe contro l’Empoli contando tutte le competizioni (14V, 2N): 1-0 in Serie A, il 28 agosto 2021 (rete decisiva di Leonardo Mancuso). Inoltre, i bianconeri hanno passato il turno una volta raggiunti i quarti di finale di Coppa Italia in tutte le ultime cinque edizioni (dal 2019/20 al 2023/24): l’ultima volta che la Juve è stata eliminata ai quarti di finale risale alla stagione 2018/19 (sconfitta 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta).

Allianz Stadium (Torino)