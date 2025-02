23:45

Perin è d'accordo con Motta

Prosegue Perin: "Il problema del primo tempo non è tecnico. Ma sottovalutare la partita è ancora più grave. Si entra nella storia della Juventus non con le presenze, ma con i trofei che si alzano. Non siamo all'altezza. Spero che la delusione possa far tirar fuori il meglio".

23:43

Perin: "Non è ammissibile non passare i quarti di finale in casa"

Mattia Perin ha preso parola ai microfoni Mediaset: "Proviamo vergogna. Un sentimento che è duro da sopportare, ma è quello che è successo. Siamo entrati in campo, non so se con troppa tensione o per un atteggiamento sottotono, e non siamo stati bravi a capire l'importanza della partita. C'era una Coppa Italia da difendere. Non l'abbiamo fatto. Dobbiamo farci un grande esame di coscienza, tutti quanti. Dobbiamo fare una grande autocritica, guardarci allo specchio: sto che stiamo facendo non basta. Non è ammissibile non passare i quarti di finale in casa, con tutto il rispetto per l'Empoli".

23:40

"La prima volta che ho visto questo atteggiamento"

Chiude di nuovo Motta: "In questa partita è stata la prima volta che ho visto questo atteggiamento. In Champions siamo usciti, però abbiamo dato tutto in campo. Con il PSV abbiamo creato e non segnato, a Cagliari uguale. Il grave di oggi è stato l'atteggiamento. Oggi è mancato il fatto di vivere con passione ciò che stiamo facendo".

23:39

Motta: "La nostra esigenza è vincere"

Motta: "L'esigenza, in una squadra come la nostra, è di vincere. Capita di avere qualcuno di migliore davanti, ma non è stato il nostro caso oggi".

23:37

Sempre Motta: "Non posso difendere nessuno"

Thiago Motta ancora in conferenza: "Abbiamo una squadra di livello che può fare molto meglio rispetto a quanto dimostrato. Oggi non posso difendere nessuno. I tifosi sono stati molto gentili con noi. Meritavamo ben altro. Chiedo scusa ai tifosi, ma meritavamo altro. Gli errori esistono, sull'atteggiamento no".

23:36

D'Aversa: "Giocato bene con ragazzi della Primavera"

Sul momento di flessione in campionato: "Tanti infortuni. In una squadra quando togli quattro, cinque, giocatori, puoi avere difficoltà. Ma non ci creiamo alibi. Questa sera abbiamo dimostrato di poter far bene facendo giocare ragazzi della Primavera".

23:34

Ancora D'Aversa: "Risultato che mi fa ben sperare"

Continua D'Aversa: "Non mi sarei aspettato di vedere questa serenità nel tirare i rigori davanti alla curva della Juventus. Ciò mi fa ben sperare. Ripartiamo dalla prestazione".

23:34

D'Aversa: "Scritta la storia"

D'Aversa ha un morale totalmente opposto, ai microfoni di Mediaset: "Abbiamo scritto una pagina storica per il nostro club. Venivamo da una sconfitta pesante, avevo chiesto loro una partita d'orgoglio. Sono andati oltre. Spero possa aiutarci nel futuro. Ciò deve farci capire che affrontando le partite così raggiugneremo l'obiettivo".

23:32

In conferenza stampa Motta: "Non ho trasmesso niente"

Thiago Motta ha parlato anche in conferenza stampa: "Oggi l'atteggiamento è la cosa che è mancata. In carriera ho peso partite per errori tecnici e tattici, ma mai di atteggiamento. Mi vergogno. Io mi vergogno. E' inammissibile. Non ho trasmesso niente. La responsabilità è mia. Sono io l'allenatore".

23:23

Motta chiude: "La squadra pretende senza dare"

L'ultima risposta di Motta: "La squadra pretende cose senza meritarle, senza dare niente in cambio. Ciò mi fa stare male, mi fa provare vergogna. Ripartiamo da una cosa basica: l'atteggiamento. Dare tutto in campo, in allenamento. Ripartiamo rispettando la storia del posto nel quale lavori. Abbiamo dimostrato tutto il contrario. Questo è stato il problema oggi. Non è stato un problema tecnico, tattico, ma di atteggiamento. E ripeto, la responsabilità è mia, per non aver fatto capire l'importanza di questa partita".

23:21

Ancora Motta: "Non accetto l'atteggiamento sbagliato"

Sempre Motta: "Credo nell'aspetto tecnico, abbiamo giocatori di qualità, ne sono sicuro. Ma questa quasi mai è sufficiente. Serve altro per competere. La cosa fondamentale, principale, è l'atteggiamento. Da quando sono arrivato è la prima cosa di cui ho parlato. Non si può negoziare per l'atteggiamento. Per questo provo vergogna. Accetto l'errore tecnico, non l'atteggiamento sbagliato. Ma è responsabilità mia".

23:19

Motta: "Dobbiamo chiedere scusa alla storia del club"

Motta prosegue:"Abbiamo giocato contro un Empoli in turnover. Dobbiamo parlare di mentalità, di capire che dobbiamo meritare ogni giorno di stare qua dentro. Non possiamo pretendere senza dare. E noi non possiamo pretendere niente. Abbiamo sbagliato una cosa che non si può sbagliare in questo club: l'atteggiamento. Nessuno si è preso una responsabilità. Inammissibile. Dobbiamo chiedere scusa alla storia di questo club. Abbiamo toccato il fondo

23:17

Thiago Motta: "Vergogna! Spero che le critiche siano forti"

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Vergogna. Questa partita lascia vergogna. Questo è ciò che sento. Abbiamo avuto un atteggiamento vergognoso nel primo tempo. Sbaglio io, che non ho fatto capire ai miei giocatori l'importanza della partita, l'importanza di vestire la maglia della Juventus. Spero che le critiche siano forti. Il nostro pubblico è stato fin troppo gentile con noi".

23:13

Empoli: è storia

L'Empoli fa la storia. Dopo la Fiorentina, batte anche la Juventus ai calci di rigore. In semifinale incontrerà il Bologna di Vincenzo Italiano.

23:11

Decisivi gli errori di Vlahovic e Yildiz

Ai calci di rigore, a causare la sconfitta della Juve sono stati gli errori dagli undici metri di Vlahovic (alto) e Yildiz (parato). Nessun errore per l'Empoli.

23:08

Juve eliminata dalla Coppa Italia

La Juventus è stata eliminata ai quarti di finale della Coppa Italia. La sconfitta è arrivata all'Allianz Stadium contro l'Empoli.

Allianz Stadium - Torino