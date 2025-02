Fiorentina-Lecce, Napoli, Roma e Mondiali Sci: le ultimissime

La Fiorentina ritrova finalmente i tre punti. Nella 27ª giornata di Serie A i viola di Palladino si riscattano e dopo tre sconfitte consecutive battono il Lecce per 1-0. A decidere la sfida è il colpo di testa di Gosens in avvio, seguito poi da una partita lenta e bloccata. Sfortunato Beltran, che colpisce un palo (su rigore) e una traversa. Ammonito Zaniolo, che era diffidato e dunque salterà il Napoli.La Fiorentina ritrova finalmente i tre punti. Nella 27ª giornata di Serie A i viola di Palladino si riscattano e dopo tre sconfitte consecutive battono il Lecce per 1-0. A decidere la sfida è il colpo di testa di Gosens in avvio, seguito poi da una partita lenta e bloccata. Sfortunato Beltran, che colpisce un palo (su rigore) e una traversa. Ammonito Zaniolo, che era diffidato e dunque salterà il Napoli.

"Ci siamo meritati di giocare questa partita". Napoli-Inter non sarà decisiva, ma al Maradona ci si gioca un pezzo di scudetto. Conte nella conferenza stampa alla vigilia ha analizzato il momento della squadra: "La garaè importante per la classifica, sapendo che ci sono tante avversarie vicine. Tanti infortuni? Era impensabile non averne per tutta la stagione. L'infortunio fa parte del gioco. Questo è un periodo in cui siamo maggiormente sfortunati".

La Nations League è pronta a tornare in campo con i quarti di finale. Il 20 marzo andranno in scena le partite d'andata, con il ritorno in programma il 23 marzo. Oltre all'Italia (che affronterà la Germania), anche l'Olanda si è qualificata, e avrà di fronte la Spagna. Il commissario tecnico Koeman ha pubblicato la lista dei pre-convocati: tra questi non figurano i due romanisti Rensch e Salah-Eddine. I due calciatori della Roma sono stati invece aggregati con l'under-21.

E' terminata discesa libera femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia),valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. I fari erano accesi su Sofia Goggia e Federica Brignone, che ha chiuso al quarto posto, mentre Brignone al quinto, ma quest'ultima resta prima in classifica generale con 1044 punti e al comando nella graduatoria di specialità con 334 punti, davanti a Sofia Goggia,