Serie A, Roma, Ifab e Nico Hidalgo: le ultimissime

Finisce 0-0 tra Atalanta e Venezia. Due pali nel primo tempo e tante situazioni pericolose per la Dea, che però si è imbattuta in un Venezia molto ben messo in campo e che ha avuto anche un’ottima occasione con un colpo di tacco di Yeboha.

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei calciatori della Roma che prenderanno parte alla ventisettesima giornata di campionato contro il Como, match in programma domani, domenica 2 marzo, all'Olimpico. Tra i convocati si rivede il nome di Artem Dovbyk: l'attaccante ucraino aveva saltato le ultime due gare dei giallorossi, contro Porto e Monza, a causa di un problema agli adduttori.

Importante novità per il regolamento del calcio mondiale in vista della stagione 2025/26. In data odierna a Belfast, si è riunita la 139esima assemblea generale annuale dell'Ifab (International Football Association Board) il cui compito è quello di stabilire o modificare le regole del gioco. L'organo internazionale ha reso noto che le perdite di tempo dei portieri saranno punite dagli arbitri. I direttori di gara saranno infatti chiamati alla massima severità quando gli estremi difensori avranno il pallone in mano: per evitare un prolungato possesso palla, infatti, i fischietti potranno concedere al massimo 8 secondi ai portieri prima di prendere provvedimenti. Nel caso in cui il portiere dovesse mantenere il pallone in suo possesso oltre il tempo stabilito, l'arbitro interverrà assegnando il calcio d'angolo alla squadra avversaria e non, come previsto nel regolamento in vigore (norma 12.2), il calcio di punizione indiretto (dopo i 6 secondi di possesso).

Il mondo del calcio spagnolo piange la scomparsa di Nico Hidalgo, ex centrocampista che si è spento all’età di 32 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro ai polmoni. La triste notizia è stata confermata dai club in cui ha militato durante la sua carriera, tra cui Granada, Racing Santander e Cadice, che hanno voluto ricordarlo con messaggi di cordoglio sui propri canali ufficiali.