Napoli-Inter, Real Madrid, FA Cup e tennis: le ultimissime

Al Maradona è stato il giorno di Napoli-Inter, big match della ventisettesima giornata di Serie A: 1-1, gol di Dimarco al 22' e Billing all'87'. Gli azzurri hanno evitato in extremis la fuga dei nerazzurri: restano secondi in classifica con 57 punti, indietro di una sola lunghezza rispetto alla capolista.

Inaspettata battuta d’arresto per il Real Madrid, che a tre giorni dal derby di Champions League con l’Atletico, esce sconfitto dal Benito Villamarin di Siviglia. E dire che i blancos, con diverse assenze di peso a cantrocampo, si portano subito avanti con Brahim Diaz, ma poi vengono ribaltati da un colpo di testa dell’ottimo Johnny Cardoso e da un rigore della vecchia conoscenza Isco, che risolve dal dischetto e regala i tre punti al Betis.

Una giornata di gloria per il 19enne Nico O'Reilly (classe 2005 e 20 candeline da spegnere il prossimo 21 marzo), che con una doppietta consente al Manchester City di piegare in rimonta il Plymouth, salvando così la squadra di Pep Guardiola da una clamorosa eliminazione.

La corsa di Paula Badosa nel Wta 250 di Merida si è interrotta nei quarti di finale. La tennista spagnola, testa di serie numero 2 del tabellone, è stata costretta al ritiro a causa di un problema alla schiena nella sfida con Daria Saville. Dopo aver dominato il primo set, conquistato per 6-1, Badosa ha lamentato un problema che non gli ha permesso di continuare la partita. Per la spagnola si tratta del 35esimo ritiro nella sua carriera, il primo in questa stagione.