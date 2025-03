Napoli, Roma, Astori e Nba: le ultimissime

Le strade del Napoli e di Mathias Olivera andranno ancora avanti insieme, per tanto tempo. Il club azzurro ha ufficializzato il rinnovo di contratto del terzino uruguaiano fino al 30 giugno 2030. Ancora cinque anni di contratto, così, per il giocatore, arrivato nel 2022.

Via libera per Celik, gli esami strumentali svolti in mattinata dopo l’infortunio muscolare hanno dato esito negativo. Nessuna lesione, il giocatore può tornare a disposizione per la prossima partita. Si era fatto male nel secondo tempo della sfida contro il Como.

Sono trascorsi sette anni da quando Davide Astori non c'è più. Il ricordo del difensore, però, è rimasto indelebile nella testa e nel cuore delle squadre di cui ha vestito la maglia, Milan, Roma, Cagliari e Fiorentina, e non solo. E oggi, nel giorno dell'anniversario della scomparsa, sono tantissimi i messaggi indirizzati ad Astori. "Davide sempre con noi". Questo il messaggio pubblicato sui canali social ufficiali della Fiorentina, ultima maglia vestita da Astori, che di quella squadra era anche capitano. Anche la Roma, squadra nella quale il difensore ha giocato nella stagione 2014-15, ha condiviso un messaggio: "Per sempre Davide”.

Nella notte italiana si sono disputate sei partite di regular season di Nba. Arriva la vittoria stagionale numero 50 degli Oklahoma City Thunder, che superano gli Houston Rockets con il punteggio di 137-128 grazie al canadese Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 51 punti, 7 assist e 5 rimbalzi.