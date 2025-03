Che sorpresa all'Olimpico: Ranieri toglie Celik e i tifosi della Roma reagiscono così

Un po' sorpresa, un po' inevitabile vista la bella partita che ha fatto contro il Como: c'è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui Zeki Celik era uno dei più contestati dai tifosi. Il turco, però, va detto, non ha mai avuto una reazione o un atteggiamento fuori posto e da qualche settimana Ranieri gli sta dando sempre più fiducia. Con il Como è stato tra i migliori e quando Ranieri lo ha tolto perché non al meglio la reazione è stata forte.