Fonseca, Indian Wells, Sei Nazioni e Nba: le ultimissime

Stangata per Paulo Fonseca dopo il durissimo faccia a faccia con l'arbitro di Lione-Brest: sospensione fino al prossimo 30 novembre, nove mesi. Una squalifica pesantissima per il portoghese, subentrato lo scorso 31 gennaio. Il portoghese paga a caro prezzo l'acceso confronto con l'arbitro Benoit Millot.

Sarà Christopher O'Connell a sfidare Matteo Berrettini al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari).L'australiano si è imposto sullo spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3, 0-6, 6-1.

Il mondo religioso e sportivo segue con ansia le condizioni di Papa Francesco. Il Pontefice è ricoverato all'Ospedale Gemelli di Roma dal 14 febbraio scorso.

Nella capitale sono in programma le sfide del Sei Nazioni di Rugby, che vede impegnata la Nazionale italiana e le principali contendenti. Gli organizzatori del torneo, sono in costante comunicazione con la Federazione Italiana Rugby e il Vaticano, cercando di rimanere aggiornati il più possibile sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Un portavoce del Sei Nazioni ha detto all'Irish Independent che, sebbene non vi sia alcuna indicazione che possa lasciar pensare ad impatti significativi sullo svolgimento delle gare, gli organizzatori si dimostrerebbero rispettosi e pronti a rispondere di conseguenza, se dovesse succedere qualcosa all'88enne pontefice.

Cleveland e Oklahoma continuano a guidare le rispettive Conference, consolidando i loro primi posti grazie ai successi su Miami e Memphis. Per i Cavs è la vittoria consecutiva numero 12, che vale anche la qualificazione aritmetica ai playoff, diventando la prima squadra a conquistarli aritmeticamente.