Lione, Paulo Fonseca è il nuovo allenatore: il comunicato ufficiale

Fonseca al Lione: il comunicato

Il Lione ha annunciato l'ingaggio di Fonseca come nuovo allenatore attraverso un comunicato ufficiale: "L'Olympique Lione ha annunciato la nomina di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della squadra fino al 30 giugno 2027. Questa scelta, presa all'unanimità da John Textor e da tutta la dirigenza sportiva, rientra nella volontà di dare all'Olympique una forte ambizione, sia sulla scena nazionale che europea". Lo staff dell'allenatore sarà composto da Paulo Ferreira come allenatore in seconda, da Antonio Ferreira come preparatore dei portieri, Paulo Mourao (preparatore atletico), Nelson Duarte (analista video) e Jorge Maciel e Damien Della Santa.