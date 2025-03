Serie A, Serie C, Mertens e sci: le ultimissime

Si è chiusa sul punteggio di 1-1 la sfida tra Cagliari e Genoa, anticipo della 28esima giornata di campionato. Al gol segnato da Viola nel primo tempo, ha risposto Cornet ad inizio ripresa. Un pareggio arrivato al termine di una gara equilibrata, con i padroni di casa più pericolosi nella prima frazione e gli ospiti che hanno attaccato con maggior convinzione nella ripresa.

Dopo giorni di incertezza e il recente rinvio della sfida contro la Turris, ora è arrivata l'ufficialità: il Taranto è stato escluso dal campionato di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il club pugliese (Girone C di Serie C) con l'esclusione e 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Altre sanzioni da parte del TFN riguardano la Lucchese (Girone B di Serie C), punita con 6 punti di penalizzazione in classifica, e il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C) punite con 4 punti di penalizzazione. Le quattro società erano state deferite per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Mertens starebbe pensando seriamente di ritirarsi dal calcio. Una scelta spiazzante visto l'importanza che ancora ha nella squadra turca (5 gol e 13 assist stagionali), ma non è certo una decisione che sta prendendo a cuor leggero. Secondo il quotidiano turco Takvim, Mertens ha rivelato al tecnico Buruk di provare dolori insopportabili dopo allenamenti e partite e questo lo starebbe spingendo al ritiro, accettando il fatto che la sua condizione fisica non sia più quella di qualche anno fa.

Grande impresa per Dominik Paris, che ha vinto in 1.44.67 la prima discesa di Coppa del Mondo di Kvitfjell. Per lo sciatore azzurro - 36 anni il prossimo 14 aprile - è il successo n. 23 (il 19° in questa specialità) in una carriera che l'ha reso il miglior velocista italiano.