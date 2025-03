Inter, Milan, tennis e Nba: le ultimissime

Ci sono possibili novità per Inzaghi dopo la vittoria a Rotterdam: davanti va verso il riposo capitan Lautaro, con Correa pronto ad affiancare Thuram. Tornano dall'inizio Calhanoglu e Mkhitaryan, l'esterno sinistro è ancora Bastoni (anche se Carlos Augusto è recuperato). In porta Martinez favorito su Sommer, appena rientrato dall'infortunio. Nesta pensa alla coppia Keita-Mota e a Castrovilli dal 1’.

Contro il Lecce Conceiçao pensa a 5 cambi rispetto al ko con la Lazio: Leao potrebbe partire dalla panchina, mentre Theo Hernandez dovrebbe essere confermato tra i titolari. 4231 che potrebbe variare in un 433 con un dubbio in attacco: Abraham o Gimenez, col primo favorito, Anche Bondo verso una maglia dal 1'. Nel Lecce Pierotti è tornato in gruppo e ci sarà. Krstovic ha accusato una contusione alla coscia ma la sua situazione non preoccupa.

Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno dell'Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 28enne romano n.29 al mondo ha superato 6-2 7-6(7/2) il 30enne australiano Christopher O'Connell, n.75 della classifica. Anche Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno dell'Atp 1000 di Indian Wells. Il n.16 al mondo ha superato il 27enne russo Roman Safiullin (n.69) con il punteggio di 5-7 7-5 6-2.

Cleveland, prima franchigia a qualificarsi per i play-off 2025, ha portato a 13 il suo numero di vittorie consecutive vincendo 118-117 a Charlotte. La serata Nba è stata segnata dalla prestazione "monstre" di Nikola Jokic. Il giocatore dei Denver ha fatto un doppio triplo mostruoso con 31 punti, 22 assist e 21 rimbalzi.