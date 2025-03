Napoli, Roma, Juve e sci: le ultimissime

"Abbiamo continuano ad allenarci nella stessa maniera, voglia. Bisogna fare i fatti, le parole se le porta via il vento". Così Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Fiorentina, valida per la ventottesima giornata di Serie A.

Sembrava tutto risolto, specialmente dopo la prestazione impeccabile in Roma-Athletic di giovedì, invece Zeki Celik ha avuto un nuovo problema alla coscia destra. Per lo stesso motivo era stato costretto a uscire dal campo contro il Como, in settimana gli esami strumentali avevano dato esito negativo, ma oggi il turco ha accusato un risentimento muscolare e non sarà convocato per la trasferta di Empoli di domani alle 18.

Vigilia di campionato in casa Juventus. I bianconeri sfideranno domani, domenica 9 marzo (ore 20:45), l'Atalanta di Gasperini all'Allianz Stadium. Un match fondamentale per le ambizioni della 'Vecchia Signora', come sottolineato dall'allenatore Thiago Motta in conferenza stampa: "Abbiamo fatto un'ottima settimana, ho visto i ragazzi molto bene in allenamento. Quelli che ci saranno sono pronti a fare una grande partita contro un'avversaria forte che sta bene, con tanti giocatori forti e un allenatore fortissimo che ho avuto".

Federica Brignone vince lo Slalom Gigante femminile di Are, in Svezia, la valdostana precede sul traguardo la neozelandese Robinson e l'albanese Colturi. Delusione per Sofia Goggia che sbaglia la traiettoria d'ingresso su una curva a destra e viene sbalzata fuori dalla linea ideale del percorso da un dosso. La valdostana grazie al successo odierno recupera 20 punti sulla Robinson, in testa alla classifica di specialità ma che ora ha soltanto venti punti da gestire nelle prossime gare.