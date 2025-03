Inter, Roma, Milan e Parma: le ultimissime

Vittoria con il brivido per l'Inter di Simone Inzaghi, che nel match della 28ª giornata di Serie A contro il Monza si fa sorprendere nel primo tempo da Birindelli (32') e dall'ex Keita Balde (44'), ma accorcia le distanze con Arnautovic prima del riposo (45+1') e poi nella ripresa ribalta tutto con un gioiello di Calhanoglu (64') e un autogol di Kyriakopoulos propiziato da Lautaro Martinez (77'). Un 3-2 pesantissimo per i nerazzurri capolista, che allungano così a +4 sul Napoli di Antonio Conte e a +6 sull'Atalanta di Gasperini

La Roma perde un altro titolare per la trasferta di Empoli di domani: dopo Celik infortunato e Mancini squalificato, non farà parte dei convocati neanche Paulo Dybala. Nessun allarme però per la stella della squadra: non ha problemi muscolari o fisici, Claudio Ranieri ha semplicemente deciso di concedergli un turno di riposo per averlo al top della forma nella fondamentale gara di ritorno degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao.

Conceiçao vince in rimonta contro il Lecce da 2-0 a 2-3 e respira. Sono state ore turbolente per il tecnico del Milan, con il caso del suo portavoce: questi tre punti sono puro ossigeno dopo tre sconfitte consecutive in campionato. I rossoneri hanno ribaltato il risultato segnando tre gol in 13 minuti, dal 78' all’81'.

Si è chiusa sul punteggio di 2-2 la sfida tra Parma e Torino, match pomeridiano che ha aperto il sabato della 28esima giornata di Serie A. Gol e spettacolo al 'Tardini': granata avanti con Elmas e Adams e raggiunti due volte dalla doppietta dell'argentino Pellegrino. Un punto a testa per Chivu e Vanoli: i Ducali salgono a quota 24 punti, a +2 sulla zona retrocessione mentre il Toro sale a quota 35.