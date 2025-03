Sembrava tutto risolto, specialmente dopo la prestazione impeccabile in Roma-Athletic di giovedì, invece Zeki Celik ha avuto un nuovo problema alla coscia destra . Per lo stesso motivo era stato costretto a uscire dal campo contro il Como , in settimana gli esami strumentali avevano dato esito negativo , ma oggi il turco ha accusato un risentimento muscolare e non sarà convocato per la trasferta di Empoli di domani alle 18.

Celik, quando può tornare in campo

Claudio Ranieri perde così una pedina diventata sempre più importante per la Roma, che spera di recuperare Celik per la gara di Bilbao valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Verrà fatto un tentativo ma ad oggi a causa dell'infortunio la sua presenza da titolare tra cinque giorni appare difficile, l'ipotesi più probabile sembra il ritorno in campo contro il Cagliari il 16 marzo. Intanto bisognerà capire chi sostituirà il difensore turco, di sicuro tra domani e giovedì spera di giocare Mats Hummels, rimasto in panchina in sei delle ultime sette partite.