Napoli, Bologna, Premier League e Liga: le ultimissime

Il Napoli ha battuto 2-1 la Fiorentina, tornando al successo dopo un lungo digiuno e restando in scia all'Inter. Al Maradona, gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 26' con Lukaku, in tap in dopo una respinta di De Gea su un tiro di McTominay, mentre poco dopo Di Lorenzo ha colpito la traversa con un tiro da fuori area. Lukaku ha poi propiziato la rete del raddoppio con un assist a Raspadori, che al 15' non ha sbagliato. La viola ha accorciato poco dopo con Gudmundsson

Terza vittoria consecutiva: il Bologna non si ferma più. I rossoblù si sono imposti con il risultato finale di 2-1 al Bentegodi contro il Verona nella ventottesima giornata di Serie A. Esulta Italiano per il momentaneo aggancio alla Lazio al quinto posto in classifica.

Chelsea-Leicester 1-0 e Tottenham-Bournemouth 2-2. La domenica di Premier League ha gol e spettacolo nei match validi per la ventottesima giornata di campionato. Secona vittoria consecutiva per gli uomini di Maresca, che battono la penultima forza in classifica e salgono al quarto posto in classifica operando il sorpasso ai danni del Manchester City. Rigore sbagliato da Palmer al 22', gara decisa da una rete di Cuccurella all'ora di gioco.

Uno stop inatteso prima del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Non solo Real Madrid-Rayo Vallecano e Athletic Bilbao-Maiorca, la domenica della Liga, in campo per la 27esima giornata di campionato, si è aperta con Getafe-Atletico Madrid 2-1. I Blancos possono andare in fuga al comando della classifica (in attesa del recupero di Barcellona-Osasuna, rinviata per la scomparsa di un medico blaugrana), qualora dovessero approfittare del rocambolesco passo falso dei Colchoneros: in vantaggio al 75', ma ribaltati in quattro minuti a cavallo tra l'88' e il 92’.