F1, Roma, Sei Nazioni e Indian Wells: le ultimissime

Gp d'Australia, che incubo per le Ferrari. Norris in pole, le Ferrari non girano (o girano male) e chiudono settima e ottava. Domani in gara, sperando nella pioggia, sarà durissima.

Dieci partite per cercare di dirsi addio nel migliore dei modi. O quantomeno per non peggiorare le cose. Ma di fatto si è conclusa giovedì sera la storia tra la Roma e Mats Hummels. Che sia una questione di stimoli, che sia una questione di età (lo scorso dicembre ha spento 36 candeline), che sia una questione legata alla vita privata lo può sapere soltanto lui. Sta di fatto che Hummels e la Roma a giugno si diranno addio dopo una stagione deludentee. Il contratto non sarà rinnovato, i dubbi che aveva sempre espresso il tedesco sul suo futuro adesso sono gli stessi di una società che non è più convinta di confermare un uomo spogliatoio con uno stipendio importante e dal rendimento non esaltante.

L'Italia di Quesada chiude il Sei Nazioni affrontando l'Irlanda, nell'ultima sfida del torneo. Gli azzurri sono reduci dal successo contro il Galles e dai ko con Scozia, Inghilterra e Francia. La sfida tra Italia e Irlanda si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, dalle 15:15. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2 e Sky Sport 1.

Ancora trionfo azzurro a Indian Wells. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto ieri a tarda sera la finale del doppio misto battendo la coppia Mattek-Sands/Pavic con il punteggio di 6-7 6-3 10-8.