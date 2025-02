Italia-Galles diretta Sei Nazioni rugby, segui la sfida di oggi

ROMA - L ' Italia del rugby debutta allo Stadio Olimpico nella seconda giornata del Sei Nazioni 2025 , ospitando il Galles , per un match già fondamentale in vista del prosieguo del torneo e, in prospettiva, per evitare il famigerato 'cucchiaio di legno'. Sia la squadra di Quesada che i britannici, infatti, hanno iniziato il loro cammino rimediando due sconfitte, con gli Azzurri ko a Edimburgo contro la Scozia e i Dragoni addirittura umiliati con un memorabie 43-0 dalla Francia. Motivazioni al massimo, dunque, per entrambe le formazioni, a caccia di un pronto riscatto. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti...

15:10

Italia e Galles entrano in campo

Accolte dall'ovazione del pubblico, le formazioni di Italia e Galles fanno il loro ingresso in campo. Grande atmosfera all'Olimpico, che si prepara a seguire con trasporto gli inni nazionali.

15:07

Piove su un Olimpico gremito

Come ormai da tradizione, è un Olimpico gremito quello che farà da cornice a Italia-Galles, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni 2025. Clima tipicamente 'rugbistico', con pioggia battente sulla Capitale.

15:04

Sconfitta beffa per gli Azzurrini nel 'prologo'

Nel 'prologo' del Sei Nazioni U20, sconfitta beffarda per l'Italia, superata di misura dal Galles. Azzurrini ko 18-20 e complessivamente meno brillanti rispetto alla bella vittoria in Scozia all'esordio, ma che avrebbero comunque potuto far loro il match. Pesa sul risultato finale, il calcio sbagliato di un soffio da Fasti proprio allo scadere. Prossimo impegno con i pari età della Francia.

14:55

Il Galles ha fatto 13, con l'Italia come una finale

La vigilia del Galles è stata caricata dalla stampa britannica e le dichiarazioni di molti ex della Nazionale dei Dragoni, tutti concordi sul significato del match dell'Olimpico: dopo 13 sconfitte consecutive, quella con l'Italia è unanimemente considerata una sfida spartiacque...

14:40

Italia-Galles, in palio anche la Top 10

Non solo il 'cucchiaio di legno', il match tra Italia e Galles proporrà una sfida nella sfida legata al posizionamento nel World Ranking Rugby, che nonostante il ko di Edimburgo al debutto vede l'Italia ancora rientrare, come decima, nella Top 10. I britannici sono undicesimi attualmente, ma in caso di successo all'Olimpico sorpasserebbero gli Azzurri, che invece resterebbero davanti in caso ovviamente di vittoria, ma anche di pareggio.

14:35

Il Galles un tabù all'Olimpico

Nonostante i successi ottenuti, paradossalmente c'è un tabù Galles allo Stadio Olimpico: delle tre vittorie ottenute dall'Italia contro i Dragoni britannici, infatti, due sono arrivate in trasferta, mentre l'unica casalinga, risalente al 2007, arrivò allo Stadio Flaminio, prima casa del rugby a Roma.

14:25

Quesada cambia un solo elemento

Rispetto al XV iniziale schierato a Edimburgo, il ct azzurro Quesada propone una sola variazione, con Niccolò Cannone che prende il posto di Dino Lamb.

14:15

All'Olimpico c'è Italia-Galles, come seguirla in tv e streaming

Secondo appuntamento del Sei Nazioni 2025, Italia-Galles, in programma allo Stadio Olimpico di Roma a partire dalle 15:15, costituisce una doppia occasione di riscatto per Azzurri e Dragoni dopo le sconfitte all'esordio rispettivamente in casa di Scozia e Francia. Ecco come seguire la partita in tv e streaming

