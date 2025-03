Lazio, Inter, Juve e Nba: le ultimissime

"Oggi abbiamo la possibilità di diventare punti di riferimento con una serie di iniziative che rappresentano l'orgoglio di essere laziali, come lo stadio Flaminio perché vogliamo avere la nostra casa storica, quella che ci appartiene per quanto dimostrato". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante l'evento celebrativo per i 125 anni della fondazione della società biancoceleste. "Sono convinto - prosegue - che lo stadio, se dipenderà dalla Lazio, verrà realizzato. E permetterà di avere un museo stabile oltre all'orgoglio di avere una casa tutta nostra”.

Era nell'aria, ma adesso è ufficiale: Marcus Thuram non prenderà parte al doppio impegno della Francia, chiamata ad affrontare la Croazia il 20 marzo a Spalato ed il 23 marzo a Parigi, nelle sfide valide per i quarti di finale di Nations League. Deschamps, dopo essersi consultato con lo staff medico della Nazionale transalpina, ha infatti deciso di lasciare l'attaccante dell'Inter libero di tornare a Milano.

All'indomani della sconfitta con la Fiorentina (3-0) la Juventus - priva dei convocati per le nazionali - si è ritrovata subito in campo per tornare al lavoro. Seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al Franchi, sessione tecnica e atletica per il resto del gruppo. Alla Continassa inoltre, secondo quanto si apprende, è andato in scena un confronto tra la dirigenza bianconera e Thiago Motta, al quale è stata ribadita la fiducia già espressa ieri nel post partita davanti ai microfoni da parte di Cristiano Giuntoli.

Nelle partite di regular sesaon di Nba disputate nella notte gli Oklahoma City Thunder espugnano il campo dei Milwaukee Bucks per 121-105. Protagonista Shai Gilgeous-Alexander che mette a referto 31 punti.