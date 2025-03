Allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze va in scena la sfida tra Fiorentina e Juventus , protagoniste della ventinovesima giornata di. Una volta archiviate le sconfitte incassate a Napoli ed Atene, la squadra diha staccato il pass per i quarti di finale di Conference League e ora è pronta a riprendere il cammino anche in campionato, dove ha all'attivo 45 punti dopo 28 partite giocate. I bianconeri, dal canto loro, sono reduci da una settimana particolarmente difficile, complice l'ultimo pesante ko con l' Atalanta di Gasperini. Nonostante ciò, il quarto posto resta un obiettivo ampiamente alla portata degli uomini di. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Bel tentativo di Dodò, che mette in crisi Kelly con una sterzata interessante, che però non gli consente di arrivare in maniera pulita a tu per tu con Di Gregorio, che blocca a terra.

18:30

28' - Doppio tentativo di Mandragora

Punizione dal limite di Mandragora, che centra in pieno la barriera. Sulla respinta, ci riprova il numero 8 della Fiorentina, ancora murato dalla retroguardia della Juve.

18:24

21' - Chiusura importante di Kalulu

Kean continua a creare pericoli dalle parti della difesa bianconera, salvata ancora una volta da Kalulu, bravo a fermare in scivolata l'attaccante della Nazionale italiana, che si stava presentando davanti alla porta di Di Gregorio.

18:21

18' - Mandragora raddoppia, uno-due micidiale della Fiorentina

Uno-due micidiale della Fiorentina, che riparte da un lancio lungo raccolto da Kean e scaricato sul tandem Fagioli-Gudmundsson, che favorisce l'inserimento di Mandragora, glaciale dai 16 metri nel battere Di Gregorio con un diagonale mancino. Palla all'angolo e 2-0.

18:18

16' - Gol di Gosens, Fiorentina in vantaggio

Fiorentina avanti con il sinistro dal limite dell'area piccola di Robin Gosens, che ribadisce in rete una respinta corta di Renato Veiga, risolvendo una mischia sul primo calcio d'angolo della partita. È già 1-0 al Franchi, battuto Di Gregorio.

18:15

13' - Ammonito Pablo Marí

Brutto fallo di Pablo Marí ai danni di Kolo Muani, bravo a superare il difensore della Fiorentina con una finta di corpo. Fabbri non ha avuto dubbi e ha estratto il primo giallo dell'incontro.

18:13

11' - Juve pericolosa

Grande incursione di McKennie sulla trequarti offensiva della Fiorentina, con successiva imbucata per Kolo Muani, che non riesce a trovare il momento giusto per il tiro a pochi passi da De Gea. La palla finisce nei pressi di Koopmeiners, anticipato sul più bello.

18:12

9' - Ottima uscita di Di Gregorio

Lettura perfetta di Di Gregorio, sul lancio in profondità della Fiorentina per Moise Kean. L'estremo difensore della Juve anticipa con il petto l'ex centravanti bianconero, ben al di là dei confini dell'area di rigore ospite. Riparte la Vecchia Signora.

18:08

5' - Ripartenza della Fiorentina

La squadra di Palladino riparte bene grazie alle qualità di Gudmundsson e Cataldi, che aprono il campo al brasiliano Dodò, impreciso in zona cross. Bravo Locatelli in chiusura.

18:05

3' - Prima iniziativa dei bianconeri

Azione manovrata della Juve di Thiago Motta, che sfrutta la sponda di Kolo Muani per Nico Gonzalez, che porta Weah alla conclusione. Tiro alto, ma gioco fermo per un precedente intervento falloso di Thuram al limite dell'area di rigore viola.

18:03

1' - Inizia Fiorentina-Juve

Via al match del "Franchi", con la Juve che gestisce il primo possesso.

18:01

Minuto di raccoglimento per ricordare Joe Barone e Riccardo Agabio

Un minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso il 19 marzo 2024, e del professor Riccardo Agabio, ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 e storico presidente della Federginnastica.

18:00

Foto di rito per le due squadre

Foto di rito per Fiorentina e Juventus, con i viola che indossano per l'occasione la quarta maglia ufficiale della stagione 2024/25. Ultimato anche il sorteggio tra Locatelli e Ranieri, capitani delle due squadre.

17:57

Inno della Serie A, giocatori in campo

Squadre allineate al centro del campo. È il momento dell'inno della Serie A, poi toccherà ai due capitani e finalmente sarà tempo di Fiorentina-Juve. Grande atmosfera al Franchi di Firenze.

17:55

Tutto pronto al Franchi: squadre nel tunnel degli spogliatoi

Fiorentina e Juve sono pronte a scendere in campo allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, per affrontare la sfida che vale la ventinovesima giornata di Serie A. Ci siamo!

17:53

Cataldi a DAZN: "Dobbiamo avere la giusta lucidità"

Cataldi a DAZN: "Giocando giovedì sera la preparazione è stata molto più mentale che sul campo per motivi di tempistiche, sappiamo che rappresenta tanto per la città e deve rappresentare tanto anche per noi. Dobbiamo avere la giusta lucidità, capire i momenti della partita e cercare di fare una prestazione importante come quella di giovedì".

17:48

Kalulu a DAZN: "Le mie condizioni? Ho ripreso bene. Sfida importante"

Kalulu, oggi titolare, ha poi parlato anche ai microfoni di DAZN: "Ho ripreso bene, ho avuto qualche minuto nelle ultime partite. L'ultima è stata una gara difficile, ma abbiamo recuperato bene e siamo pronti per giocare quella di oggi. Una sfida importante, come le prossime dieci che arrivano, sembra una frase banale ma tutte le squadre quest'anno giocano bene e fanno risultato. Noi dobbiamo andare avanti, per raggiungere il nostro obiettivo".

17:41

Fiorentina, maglia speciale per ricordare Joe Barone

Contro la Juve, la Fiorentina di Raffaele Palladino indosserà il quarto kit ufficiale della stagione 2024/25, caratterizzato dalla prevalenza del classico colore viola e da dettagli neri. I portieri, invece, vestiranno una maglia arancione con numeri e dettagli viola. Un gesto simbolicamente importante, in memoria di Joe Barone, scomparso tragicamente il 19 marzo 2024.

17:35

Serie A, la classifica aggiornata

La classifica aggiornata della Serie A dopo i primi risultati della ventinovesima giornata di campionato. GUARDA QUI

17:29

Motta e il suo futuro

In settimana, hanno tenuto banco anche voci sul futuro di Thiago Motta: "Sono sereno - ha ammesso il tecnico bianconero - perché capisco molto bene le dinamiche che esistono nel calcio. Noi allenatori siamo sempre e saremo sempre in discussione. È una cosa normale e andiamo avanti sempre. Cosa mi aspetto oggi? Una squadra coraggiosa, intelligente, che fa le cose in modo collettivo. Avremo sicuramente momenti difficili, come in tutte le partite, ed è lì che si vedono le reazioni, nel compattarsi e unirsi come squadra".

17:26

Thiago Motta a Sky: "Non esiste cambio di sistema di gioco"

Così Thiago Motta a Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d'inizio: "Bella lotta per la Champions, lo sapevamo. Ora dobbiamo pensare a noi, a una sfida contro una squadra forte che viene da una vittoria importante in Europa. Noi dobbiamo essere pronti dal primo minuto a combattere e a ottenere il risultato finale, che è la vittoria. Difesa inedita? Non esiste cambio di sistema di gioco, l'importante è l'approccio alla partita, dal primo all'ultimo minuto. Le scelte sono fatte per il bene della squadra in questo momento. Tutti stanno bene, chi inizia oggi e chi ha giocato tante partite finora. Hanno tutti la mia fiducia e sono convinto che la squadra farà una grande partita. C'è voglia di fare una partita importante, soprattutto quando si viene da una sconfitta. C'è rabbia per il risultato, oggi abbiamo una grande opportunità per dimostrare il nostro valore".

17:25

Juve in campo per il riscaldamento

Sul terreno di gioco del "Franchi", è appena entrata la Juve di Thiago Motta. Fase di riscaldamento per i bianconeri, che ritrovano Kalulu dal 1'. Panchina per Gatti.

17:21

Palladino a Sky: "Fiorentina-Juve è la partita dell'anno qui a Firenze"

Ai microfoni di Sky Sport, nel pre gara di Fiorentina-Juve, il tecnico viola ha presentato momento e partita: "Bella atmosfera oggi, gente felice e che aspetta tanto questa partita. Credo che questa sia la partita dell'anno qui a Firenze. Noi stasera vorremmo regalare una notte magica ai nostri tifosi, ce la metteremo tutta, ci metteremo il cuore, mettendoci il massimo contro una squadra ferita, ma molto forte. Daremo il massimo per ottenere un risultato positivo. Tre giorni non sono molti per preparare una partita, ma queste partite si preparano a livello mentale anche in un solo giorno. Mi aspetto una risposta emotiva importante. Dopo il passaggio del turno in Conference, arriva questa partita così importante per noi e per la città, ed è una di quelle partite che può spostare l'opinione su una stagione intera. Uno cerca di caricare lo spogliatoio, ma ho visto già tanta carica nei loro occhi".

17:17

Kalulu a Sky: "Preparati per questi momenti, l'importante è rialzarsi"

Per i bianconeri, a Sky, ha parlato anche il difensore Pierre Kalulu: "Siamo preparati per questi momenti, perché possono succedere, ma l'importante è rialzarsi e affrontare la prossima sfida. Abbiamo lavorato bene questa settimana e siamo pronti per giocare bene e vincere. Il ko con l'Atalanta? Impariamo da tutte le partite, soprattutto quando perdi. Ti ridà un po' di umiltà e ti ricorda di avere sempre la testa alta, come dobbiamo avere oggi. Noi abbiamo giocato tutto l'anno ogni tre giorni e devo dire che giocare più partite ti fa bene, perché ti alleni meno e il ritmo partita va sempre meglio".

17:14

Cataldi a Sky: "Europa? Ancora tutto aperto"

Così Danilo Cataldi nel pre gara a Sky Sport: "Abbiamo speso tanto dal punto di vista fisico, ma c'ha dato tanto dal punto di vista mentale. Oggi abbiamo questa partita importante per mettere le cose a posto anche in campionato e regalare una gioia ai nostri tifosi. È un po' di tempo che abbiamo questa problematica di non capire i momenti della partita, a volte ci abbassiamo troppo. Stiamo parlando di queste cose anche in settimana, è successo anche giovedì, ma oggi è un'altra partita. I tifosi ci hanno fatto capire quanto sia importante per loro, lo avevano fatto già all'andata. È ancora tutto aperto, tutto in ballo, i campionati si decidono gli ultimi tre mesi. Noi dobbiamo spingere forte, se oggi facessimo risultato si riaprirebbero piste a cui stavamo pensando qualche settimana fa".

17:12

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juve

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: P. Terracciano, Moreno, Comuzzo, Parisi, Richardson, Adli, Folorunsho, Ndour, Zaniolo, Beltran, Caprini, Martinelli. Allenatore: Raffaele Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Renato Veiga, Kelly; Locatelli, K. Thuram; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Gatti, Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Cambiaso, Savona, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta.

17:05

Un Franchi da record per Fiorentina-Juve

Oltre 22.495 spettatori per Fiorentina-Juventus, per la sentissima sfida del "Franchi", che accoglierà il pubblico delle grandi occasioni.

17:00

Fiorentina-Juve, Palladino sfida Thiago Motta

Manca sempre meno al fischio d'inizio dell'attesissimo confronto tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e la Juventus di Thiago Motta, chiamate a conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi. Squadre divise da sette lunghezze in classifica, con i viola a quota 45 e i bianconeri che possono vantare 52 punti all'attivo. Si parte alle ore 18 al "Franchi".

Stadio Franchi - Firenze