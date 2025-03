Roma, Atalanta, Alcaraz e Paolini: le ultimissime

Roma in emergenza sulla fascia destra: Saud Abdulhamid si è infortunato in nazionale, nel corso del match vinto 1-0 dalla sua Arabia Saudita e la Cina. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione tendinea posteriore della coscia sinistra, all'altezza del ginocchio. Per questo Saud lascerà il ritiro della squadra di Renard e farà ritorno a Trigoria per essere valutato dallo staff medico della Roma.

Il Barcellona ha messo gli occhi su Ademola Lookman. Il numero 11 dell'Atalanta sarebbe uno dei profili seguiti con maggiore interesse dal club blaugrana. A darne la notizia è il Mundo Deportivo, quotidiano catalano. Il contratto del calciatore nigeriano è in scadenza il 30 giugno del 2026, e per questo motivo si potrebbero presentare occasioni di mercato.

Crisi nera, nerissima, per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo fa una brutta figura a Miami venendo eliminato al primo turno dal belga Goffin, 34 anni, non esattamente tra i primi al mondo. Lo è lo spagnolo (numero 3) che però non potrà più tentare di scavalcare Sinner prima di Roma dopo la brutta figura in Florida.

Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale del Masters 1000 Wta di Miami, ma lo fa senza gioia, qualificata a causa dell'ennesimo infortunio della sfortunatissima Ons Jabeur, costretta al ritiro per un problema al polpaccio.