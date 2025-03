Roma, infortunio anche per Saud Abdulhamid con l’Arabia Saudita: cosa è successo

Non è iniziata al meglio, per la Roma , questa sosta per le nazionali. La squadra giallorossa, che nei giorni scorsi ha perso Dybala fino al termine della stagione, ha visto un altro giocatore subire un infortunio . Si tratta di Saud Abdulhamid . Il terzino giallorosso è uscito anzitempo dal campo nel corso della sfida dell'Arabia Saudita contro la Cina a causa di un problema alla coscia.

Abdulhamid fuori per infortunio in Arabia Saudita-Cina

L'Arabia Saudita ha battuto la Cina nella gara valida per le qualificazioni ai Mondiali per 1-0. Decide la sfida un gol di Al-Dawsari. Al 54esimo minuto della partita, Saud Abdulhamid, poco dopo aver servito l'assist decisivo per il gol-vittoria, è stato costretto a lasciare il campo. Il motivo? Un problema alla parte posteriore della coscia sinistra per il terzino giallorosso. In stagione, con la Roma Abdulhamid è sceso in campo in quattro occasioni in Serie A.