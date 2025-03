Roma, Lega Pro, Berrettini e Nba: le ultimissime

"Sorloth contro Dovbyk: l'Atlético 'ringrazia' per il rifiuto dell'ucraino". Dalla Spagna arriva l'analisi di AS sul confronto a distanza tra Artem Dovbyk e Alexander Sorloth, autori rispettivamente di 24 e 23 gol nella Liga 2023/24. Nell'approfondimento viene ricordato la scorsa estate come Dovbyk fosse diretto a Madrid finché non ha rifiutato l'Atletico preferendo trasferirsi alla Roma. Sorloth ha segnato dieci dei suoi quindici gol dopo essere entrato in campo come sostituto (i primi tre sono arrivati quando era titolare). Anche Dovbyk è a quota quindici centri stagionali: "Ma la differenza sta nei minuti", spiega AS. Sorloth ne ha giocati 1.565 partite, Dovbyk 2.673: il norvegese ha una media di 0,77 gol ogni 90 minuti, l'ucraino di 0,48.

I prossimi tre anni insieme per Lega Pro e Rai, con l'assegnazione del pacchetto nazionale dirette in chiaro che garantirà alla principale emittente nazionale di trasmettere una gara per ogni turno di regular season di Serie C, playoff, playout, Coppa Italia e supercoppa (su Rai Sport e Rai 2). A rendere noto l'accordo è stata la stessa Lega Pro con un comunicato.

Matteo Berrettini avanza a Miami e raggiunge gli ottavi di finale del torneo Atp in Florida. Il 28enne romano n.30 al mondo ha battuto al terzo turno il 25enne belga Zizou Bergs (n.51) con il punteggio di 6-4 6-4. Il prossimo avversario di Berrettini sarà il 26enne australiano Alex De Minaur.

Si allunga in Nba la striscia di sconfitte dei Lakers che contro Orlando, trascinata da Franz Wagner e dall'italo-americano Paolo Banchero, ha incassato il terzo ko di fila. Spinti appunto da Wagner (32 punti e 9 assist) e da Banchero (30 punti e 7 rimbalzi), i Magic centrano un successo importante (118-106) in chiave play-in.