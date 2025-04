Inter, Giudice Sportivo, Fognini e Nba: le ultimissime

Conto alla rovescia per Milan-Inter, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia: "Siamo consapevoli dell'importanza della gara, una semifinale di Coppa Italia contro il Milan. C'è una grandissima voglia di fare un'ottima partita sapendo di affrontare un'ottima squadra, che ha creato difficoltà non solo a noi", ha dichiarato Simone Inzaghi alla viglia del match.

Adesso c'è anche l'ufficialità: il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Antonio Conte e Simone Inzaghi. Queste, nel dettaglio, le motivazioni. Nel caso di Inzaghi, che dovrà pagare anche un'ammenda di 5mila euro, si legge: "ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione".

Giornata sfortunata per Fabio Fognini al torneo Atp 250 di Marrakech. Il tennista ligure, impegnato nel primo turno contro il belga Raphale Collignon, è stato protagonista di un brutto episodio durante uno scambio. L'ex numero 9 del mondo ha infatti accusato un problema alla caviglia, riuscendo a vincere il punto ma gettandosi a terra dolorante subito dopo. Solo con l'aiuto di un addetto, Fognini è riuscito a lasciare il campo, sedendosi sulla panchina per farsi medicare. Il tennista ligure è riuscito a riprendere l'incontro, perdendo però in due set con un doppio 6-3.

I Boston Celtics, con la nona vittoria consecutiva, e gli Oklahoma City Thunder, con la decima, si sono dimostrati ancora una volta inarrestabili nella Nba. A 38 anni, Al Horford ha dimostrato di essere ancora in gioco: entrato dalla panchina, ha segnato 26 punti nella vittoria dei campioni in carica (117-103) a Memphis.