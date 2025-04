Brignone, Castellanos, Calabria e Suor Paola: le ultimissime

Momenti di tensione e ansia per Federica Brignone, protagonista di una bruttissima caduta il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025 a Moena. La sciatrice azzurra, oro mondiale in carica e reduce dal trionfo in Coppa del Mondo, è stata portata via in elicottero. La caduta è arrivata durante la seconda manche, dopo che aveva firmato il miglior tempo nella prima discesa. Durante la discesa Federica Brignone ha inforcato con il braccio una delle porte, perdendo l'equilibrio. Durante la caduta c'è stata una rotazione del ginocchio e una dura botta alla tibia, che hanno reso necessario l'intervento dell'elicottero per portarla all'ospedale più vicino. La sciatrice ha riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e dovrà operarsi.

Buone notizie in casa Lazio, l'attaccante argentino Valentin Castellanos è tornato ad allenarsi con i propri compagni di squadra dopo l'infortunio muscolare che lo aveva bloccato nel corso della sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen all'Olimpico. Il centravanti sudamericano era stato costretto a fermarsi per una lesione al polpaccio, ma ora sembra aver definitivamente superato l'ennesima criticità di questa stagione.

Il Bologna si prepara a vivere un grande finale di stagione. La squadra di Vincenzo Italiano (attualmente quarta in classifica), è alla ricerca della seconda qualificazione consecutiva in Champions League, mentre in Coppa Italia ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione in finale, in virtù del 3-0 rifilato all'Empoli al Castellani. Nel corso della partita, però, Davide Calabria ha subito un infortunio, e dovrà stare lontano dai campi circa tre settimane.

A Roma, presso la Sala della Protomoteca, è possibile tributare un omaggio, dalle 10 alle 19, a suor Paola, l’amata religiosa tifosa della Lazio. Domani i funerali alle ore 10.30 presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio.